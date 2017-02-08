ЄС має посилити санкції проти РФ в разі погіршення ситуації в Україні, - глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер закликав Європейський союз посилити санкції у разі погіршення ситуації в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Интерфакс.

"Ситуація в районі Авдіївки дуже серйозна, вона заслуговує міжнародного засудження. Міжнародна спільнота повинна бути готова відреагувати", - заявив Міксер.

На його думку, найкращим способом впливати на Росію є посилення санкцій.

"Ми впевнені, що у санкцій є вплив у приборканні амбіцій Росії, так що цей вплив не можна недооцінювати", - вважає глава МЗС Естонії.

"Коли ми не бачимо готовності Москви виконувати Мінські домовленості і навіть навпаки, бачимо рух в протилежному напрямку, то цього не можна недооцінювати", - вважає глава МЗС.

Як підкреслив міністр, "санкції, запроваджені проти агресора, і їх скасування залежить від того, чи відшкодував агресор завдані збитки, чи виконав взяті на себе зобов'язання. Це позиція Естонії, вона незмінна".