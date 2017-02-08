ЄС засудив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях

Голова дипломатії Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує "Закон про врегулювання", який легалізував споруди на західному березі річки Йордан.

"Цей закон перетинає новий і небезпечний поріг, узаконюючи згідно з ізраїльським законодавством вилучення прав власності палестинців і, по суті, дозволяючи конфіскацію приватної палестинської землі на окупованій території", - заявила Могеріні.

Вона зазначила, що закон не тільки суперечить міжнародному праву, але й буде сприяти "нерівності, вічній окупації і конфлікту" між Ізраїлем і Палестиною, передає Інтерфакс-Україна.

Також Могеріні нагадала про голосування в Радбезі ООН, яка також засудила незаконні поселення на палестинській території.

Європейський союз закликав Ізраїль відмовитися від застосування норм цього закону та вирішити цей конфлікт шляхом переговорів і створення двох держав.