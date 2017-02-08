З початку року в Європу Середземним морем прибули 11 тисяч мігрантів, - МОМ

Більше 11 000 мігрантів і біженців прибули в Європу в період з 1 січня по 5 лютого по Середземному морю.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної організації міграції (МОМ).

МОМ зафіксувала прибуття 11 010 біженців і мігрантів, більша частина яких (85%) висадилася в Італії, решта прибули до Греції.

При цьому, як зазначають в організації, за ті ж 35 днів минулого року в Європу по Середземному морю прибули 74 808 мігрантів.

У МОМ також повідомили, що за цей період в дорозі загинули 255 біженців і мігрантів.

Протягом минулого року до Європи морем прибули понад 360 тисяч мігрантів.