За день втрат у зоні АТО серед наших військових немає, - штаб

За день у зоні АТО загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає. Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк.

На Луганському напрямку з артилерії 152 міліметри загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї – Катеринівку та Новоолександрівку.

У свою чергу, на Маріупольському напрямку – з мінометів – Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське та Гнутове.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.