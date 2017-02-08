За добу бойовики 89 разів обстріляли українські позиції, - штаб АТО

За минулу добу, 7 лютого, бойовики із застосуванням важкої артилерії та мінометів здійснили 89 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках, троє українських військових поранено, ще троє травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по позиціях ЗСУ вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому– БМП.

На Маріупольському напрямку – з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці – снайпер.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали позиції сил АТО в районі Кримського зі 122 міліметрової артилерії. З мінометів обстріляно Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському стріляли з БМП.