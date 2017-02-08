Журналіст Шеремет помер від травматичного шоку і крововтрати, - Нацполіція

Журналіст Павло Шеремет, автомобіль якого вибухнув у центрі Києва у липні минулого року, помер від травматичного шоку і крововтрати.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

"За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті Шеремета є травматичний шок та значна крововтрата", - сказав Вакуленко.

За його словами, смерть настала за десятки хвилин після вибуху. "Від 20 до 30 хвилин", - уточнив Вакуленко.

Він зазначив, що з 16-и призначених уже виконано 9 судово-криміналістичних експертиз.

Також за його словами, слідство отримало висновки комплексної вибухово-технічної експертизи.

Зокрема, серед речовин було виявлено гексоген, а також електродетонатор, з допомогою якого було виконано вибух.

Як відомо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

Нагадаємо, народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що, на думку слідчих, замах на нього та вбивство відомого журналіста Павла Шеремета реалізовано з одного диверсійно-терористичного центру на території РФ.