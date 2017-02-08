Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наступного тижня

Наступного тижня у Бонні можуть відбутися переговори щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це в ефірі радіо Deutschlandfunk заявив уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, цю тему буде обговорено на переговорах міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, Німеччина), яка відбудеться в рамках зустрічі Великої двадцятки у Бонні.

Укладені два роки тому Мінські домовленості залишаються цілком прийнятними, проте, на жаль, бракує волі для їхнього виконання, вважає Ерлер.

Поточну ситуацію на Донбасі Ерлер назвав "гнітючою", нагадавши, що Мінські угоди були підписані ще два роки тому, але досі не вдалося досягти того, щоби гармати мовчали, а усі 13 пунктів угод були виконані.

"Натомість бойові дії постійно спалахують з новою силою і завершуються взаємними звинуваченнями сторін", - наголосив Ерлер.

Особливого прогресу, на думку політика, немає і в питанні вироблення нової "дорожньої карти", щодо якої існує принципова домовленість між сторонами, і яка має конкретизувати процес виконання кожного із 13 пунктів Мінських угод.

"Але й тут досі не вдалося досягти прориву", - констатував посадовець і додав, що українській та російській стороні бракує політичної волі на найвищому рівні задля повного виконання підписаних ними домовленостей.

"Це як рефлекс - щоразу, як загострюється ситуація, відновлюється політичний процес, і політичні радники від кожної зі сторін знову збираються у "нормандському форматі". Наступним кроком стає те, що зустрічаються міністри закордонних справ, а зрештою може відбутися зустріч між трьома президентами та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Ми вже не раз були свідками цього механізму", - зазначив Ерлер.

Він визнав і те, що з приходом нового президента США Дональда Трампа у Києві відчувають певне занепокоєння, не знаючи, чого тепер чекати від Вашингтона, але сподіваються на продовження західних санкцій проти Росії.

За оцінками Ерлера, у ЄС консенсус щодо продовження санкцій і надалі зберігається.

Як відомо, ситуація на Донбасі різко загострилася у січні 2017 року, за останні 10 днів у районі конфлікту загинули понад 30 осіб.