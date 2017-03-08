Австрія хоче урізати субсидії країнам ЄС, які не приймають біженців

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Керн заявив про необхідність значно скоротити субсидії для держав-членів Європейського Союзу, які відмовляються приймати на своїй території біженців.

Про це Керн заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в середу, повідомляє DW.

"Якщо країни уникають вирішення проблеми біженців або знижують податки за рахунок своїх сусідів, тоді вони не повинні отримувати мільярди від Брюсселя", - зазначив Керн

За його словами, деякі країни ЄС, хоча й висловлюють солідарність у таких питаннях як розвиток, безпека та санкції стосовно Росії, проте вони не є солідарними у вирішенні інших проблем, зокрема, проблеми біженців. "Наслідком вибіркової солідарності мають бути вибіркові внески держав-членів (до ЄС). Ми це обговоримо в Брюсселі", - наголосив Керн, додавши, що Австрія не має наміру збільшувати розмір своїх внесків до Євросоюзу, попри майбутній вихід з нього Великої Британії.

Як відомо, чотири держави ЄС - Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина - відмовились приймати біженців з інших держав-членів ЄС. Заява Керна пролунала напередодні початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі, одним із питань порядку денного якого має стати вирішення проблеми біженців.