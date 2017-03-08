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Безвіз для Грузії набуде чинності 28 березня

8 березня, 2017 - 10:45
Фото з відритих джерел

Угоду щодо візової лібералізації для Грузії сьогодні було опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу.

Таким чином інформацію щодо порядків, які регулюють виконання цієї угоди, можна побачити на офіційному сайті EUR-Lex

Зазначимо, що для того, аби угода щодо безвізового режиму для Грузії набула чинності, необхідно, щоб пройшло 20 днів з моменту публікації документу на цьому сайті. Відповідно, вже 28 березня громадяни Грузії їздитимуть до країн Євросоюзу без віз. 

Нагадаємо, що Європарламент підтримав безвізовий режим для Грузії .

Джерело: День
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