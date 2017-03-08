Централізоване електро- і теплопостачання в Авдіївці відновлено, - ДСНС

Станом на ранок 8 березня централізоване електро- і теплопостачання в Авдіївці Донецької області відновлено, також створено запас води, яка подаватиметься за графіком.

Про це інформує ДСНС.

“Станом на 7 год. 8 березня централізоване електропостачання відновлено. Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб., з якого буде здійснюватися подача води населенню за графіком”, - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією рятувальників, вирішується питання щодо відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції за умови безпеки працівників.

Як раніше повідомлялось раніше, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого було припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням Авдіївку.