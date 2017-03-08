Червоний Хрест планує розширення своєї місії на Донбасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) наразі веде перемовини зі сторонами конфлікту на Донбасі щодо розширення своєї місії на цих територіях.

Про це заявив президент МКЧХ Пітер Маурер, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що вже вчетверте приїхав до України, зокрема для того, аби обговорити з українською владою, а також з представниками бойовиків, питання щодо розширення місії Червого Хреста.

За його словами, гуманітарна ситуація на сході України знову починає ускладнюватися.

"Ми знову спостерігаємо конфлікт за останні кілька тижнів. Безліч людей переїхало, безліч людей втратили роботу, життя і дах над головою. Економіка страждає і людські життя страждають, і це дуже важливо, що ми можемо розширити свою гуманітарну операцію на Донбасі по обидва боки лінії розмежування ", - наголосив Маурер.