Гаваї оскаржать у суді новий закон Трампа про мігрантів

Уряд штату Гаваї США має намір оскаржити новий імміграційний указ президента Дональда Трампа. Це вимога буде розглядатися в суді.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що офіційну заяву штату Гаваї було подано до федерального суду. Влада штату має намір домогтися тимчасової заборони на виконання указу.

Адвокати сподіваються домогтися якнайшвидшого розгляду позову, оскільки указ президента набуде чинності вже 16 березня 2017 року. Для прискорення розгляду заяви представники штату попросили скоротити проміжки між засіданнями і ущільнити графік роботи суду.

Повідомляється, що штат Гаваї раніше подав скаргу на оригінальний імміграційний указ Трампа, підписаний 27 січня. Однак після того, як федеральний суддя Сіетла Джеймс Робарт 4 лютого призупинив дію указу, розгляд позову штату було перервано.