Геращенко: Головне в Гаазі - заборонити РФ постачати зброю

Сьогодні в Гаазі, в Міжнародному суді ООН, українські дипломати змушені відповідати на вчорашні нісенітниці про "шахти, забиті радянською зброєю".

Про це написала у Фейсбуці перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

“Сьогодні в Гаазі, в Міжнародному суді ООН, знову день України, коли наші дипломати відповідають на вчорашні нісенітниці про "шахти, забиті радянською зброєю". Але, ключове, наполягають на забороні РФ і далі поставляти зброю "шахтарям на шахти". Слухаємо і підтримуємо Lana Zerkal і її колег”, - написала Геращенко.

Україна у Гаазі обвинувачує Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій - Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нинішні слухання присвячені поданому Україною запиту про введення тимчасових заходів, спрямованих на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Нагадаємо, що Україна просить Міжнародний суд ООН захистити кримських татар.