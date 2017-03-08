"Гіркі жнива" спонукатимуть більше країн визнати Голодомор актом Геноциду, - СКУ

Стрічка «Гіркі жнива» спонукатиме більше країн світу визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Таку думку висловив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, передає Укрінформ.

«Я щиро сподіваюся, що цей фільм спонукатиме більше країн приєднатися до тих 17-ти держав, які вже визнали Голодомор актом геноциду українців», - сказав Чолій.

За його словами, стрічка також допоможе підтримувати високий рівень допомоги міжнародної спільноти Україні.

«Я також сподіваюся, що це кіно заохотить міжнародне співтовариство допомогти Україні подолати нинішню російську агресію, і таким чином гарантувати мир та стабільність у Європі та світі», - зазначив президент СКУ.

Окрім цього, він подякував продюсеру та спонсору стрічки Яну Ігнатовичу.

«Утіливши цей фільм в реальність, пан Ігнатович вшанував усіх, хто загинув під час Голодомору , і тих, хто страждав, але вижив», - наголосив Чолій.

Нагадаємо: «Гіркі жнива» – канадський кінофільм про історію кохання в розпал українського Голодомору. Стрічка є першою англомовною художньою кінокартиною про цю трагедію українського народу 1932-1933 рр. та має започаткувати серію фільмів про ідентичність України. Бюджет фільму був повністю наданий продюсером Яном Ігнатовичем та склав 20 млн доларів.

У широкий прокат в Канаді фільм «Гіркі жнива» вийшов минулого четверга, а в США та Європі – на тиждень раніше. Всього стрічку зможуть побачити глядачі у щонайменше 45 країнах.