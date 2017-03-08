ГПУ викликала на допит 4 нардепів за підозрою у несплаті податків

Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох нардепів за підозрою у несплаті податків.

Про це повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган, передає 112 Україна.

"Причина проста - можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказана певна сума готівки і, відповідно, виникає питання: чи правильно сплачені всі податки цими депутатами", - заявила вона.

За її словами, допитати народних обранців мають у найближчі дні. Точних дат у Генпрокуратурі не називають.