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ГПУ викликала на допит 4 нардепів за підозрою у несплаті податків

8 березня, 2017 - 11:26
Фото з архіву "Дня"

Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох нардепів за підозрою у несплаті податків.

Про це повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган, передає 112 Україна.

"Причина проста - можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказана певна сума готівки і, відповідно, виникає питання: чи правильно сплачені всі податки цими депутатами", - заявила вона.

За її словами, допитати народних обранців мають у найближчі дні. Точних дат у Генпрокуратурі не називають.

Джерело: 112 Україна
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