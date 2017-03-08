Ісландія першою в світі зрівняє зарплату жінок і чоловіків

Ісландія стане першою країною у світі, як зобов’язуватиме роботодавців довести, що вони пропонують рівну оплату праці незалежно від статі, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації або національності.

Про це уряд скандинавської країни заявив у Міжнародний жіночий день, повідомляє Associated Press.

"Уряд заявив, що в цьому місяці на розгляд парламенту буде внесено законопроект, що зобов'язує всіх роботодавців з більш ніж 25 співробітниками проходити сертифікацію, для якої вони мають довести, що пропонують рівну оплату за однакову роботу", – йдеться у повідомленні.

Ісландія стане першою державою світу, яка зробить таку процедуру обов'язковою як для приватних, так і державних компаній.

Таким чином уряд планує ліквідувати гендерний розрив в оплаті праці до 2022 році.

"Рівні права – це права людини", – сказав міністр рівності та соціальних справ Торстейнн Віглундссон, коментуючи законопроект.

"Ми повинні переконатися, що чоловіки і жінки мають рівні можливості на робочому місці. Це наш обов'язок вжити всі заходів, щоб досягнути цього", – додав він.