Кількість жертв від теракту в Кабулі зросла до 30 людей

Внаслідок нападу на військовий госпіталь у Кабулі загинули понад 30 осіб і десятки були поранені.

Про це з посиланням на дані представника міністерства оборони країни повідомляє Reuters.

"Після того, як були перевірені будівлі госпіталю, було підраховано, що загинуло понад 30 осіб. Раніше чиновники повідомляли про щонайменше трьох загиблих і десятки поранених", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 9 години ранку озброєні люди атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану.

Тоді терорист-смертник підірвав себе поблизу входу до госпіталю, а троє нападників, застосувавши автоматичну зброю і ручні гранати, увійшли в будівлю і зайняли верхні поверхи лікарні.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична група "Ісламська держава".