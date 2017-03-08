Клімкін попросив радника Трампа про військову допомогу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з питань національної безпеки, генерал-лейтенантом Гербертом Раймондом МакМастером.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що очільник українського МЗС подякував США за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та закликав до подальшої військово-технічної допомоги для держави.

"Міністр висловив сподівання, що досвід, який генерал-лейтенант Герберт Раймонд МакМастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні на доручення командування Армії США, дає йому можливість повною мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна", - наголосили у МЗС.

Клімкін також висловив впевненість у тому, що обидві держави повинні поглибити безпекове співробітництво.

Нагадаємо, недавно Клімкін заявив, що українське зовнішньополітичне відомство разом з іншими державними установами України докладають всіх зусиль для того, щоб прискорити звільнення журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно ув'язненого в Москві.