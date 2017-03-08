Климпуш-Цинцадзе: США не будуть зменшувати фінансову допомогу Україні

Сполучені Штати готові допомагати Україні у протидії російській агресії, тримати далі санкції проти Росії.

Про це розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Еспресо.

Вона прокоментувала підсумки вчорашніх зустрічей між державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, радником президента США з питань нацбезпеки Гербертом МакМастером та главою МЗС України Павлом Клімкіним.

"США будуть і далі шукати якихось можливостей, де співпадають інтереси з Росією, будуть шукати точки дотику. Однак, в усіх зустрічах була підкреслена готовність США допомагати Україні в протидії російській агресії, тримати далі санкції проти Росії. Це не тільки політичні заяви. Ті кошти, які були запрограмовані в бюджеті, так і будуть заплановано виділятися як через Пентагон, так і через Державний департамент для України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, чутки про зменшення американської допомоги Україні ґрунтуються невідомо на чому.

Нагадаємо, що за день бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ.