Македонія висловила ЄС своє незадоволення "албанським впливом"

Президент Македонії Георге Іванов направив листа президенту Європейської ради Дональду Туску напередодні саміту ЄС, в якому застеріг від спроб західних держав нав'язати його країні політичну платформу, "написану в Тирані".

Про це повідомляє Euractiv.

"Платформа Тирани стала умовою для формування уряду Республіки Македонії", - написав Іванов.

Так звана "Платформа Тирани" обговорювалася трьома албанськими партіями Македонії з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тирані, а потім була підписана в Скоп'є 8 січня. Вона покликана, серед іншого, дати албанській мові статус офіційної в Македонії.

"Платформа - це післявиборчий документ, ухвалений в іншій країні, в кабінеті іноземного державного діяча і за посередництва прем'єр-міністра чужої країни", - написав Іванов.

Президент Македонії сказав, що він "особисто інформував" комісара ЄС з питань сусідства і політики розширенні Йоханнеса Ган і високого представника ЄС з питань безпеки Федеріку Могеріні з цього питання.

"Я попросив, щоб вони публічно і однозначно засудили платформу як акт втручання у внутрішні справи суверенної держави, а також документ, який в подальшому дестабілізує ситуацію і піддає нас внутрішньо політичним, міжетнічним та можливим геополітичним впливам. Я підтверджую, що цей документ має ознаки шантажує і може призупинити угоду Przino, в яку ЄС залучив весь свій авторитет зовнішньої політики", - сказав Іванов.

Так звану угоду Przino був узгоджено з ЄС у липні 2015 року, щоб покласти край македонській політичний та інституційній кризі. Вона передбачала дострокові загальні вибори у грудні 2016 року, а також призначення спеціального прокурора, щоб очолити розслідування можливих злочинів, виявлених під час скандалу з прослуховуванням.

Нагадаємо, що в Македонії протестують проти офіційного статусу албанської мови.