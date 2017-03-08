Маккейн звинувачує WikiLeaks у співпраці з РФ

Американський сенатор Джон Маккейн заявив, що ресурс WikiLeaks, який оприлюднив документи про кібершпигунство ЦРУ, пов'язаний з Росією.

Про це повідомляє Еspreso.tv з посиланням на Washington Examiner.

"Я не можу сказати, що росіяни відповідальні за це, але зрозуміло, що WikiLeaks пов'язаний з росіянами", - сказав Маккейн.

Сенатор також закликав посилити кібербезпеку країни в зв'язку з викраденням документів американської розвідки.

"Моє найбільше занепокоєння викликає те, що вони показали можливість зламати деякі з наших найважливіших секретних матеріалів. Якщо вони можуть зламати ЦРУ, вони можуть зламати будь-кого", - додав Маккейн.

Нагадаємо, що сенатор Грем вважає неприпустимим скорочення фінансової допомоги США для України.