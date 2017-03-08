Міноборони Канади: Ракетні випробування КНДР вимагають реакції

Нещодавні балістичні випробування КНДР вимагають від світової спільноти заходів для недопущення подібних дій у майбутньому.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє Укрінформ.

«Я дуже занепокоєний через дії Північної Кореї. Ми ретельно слідкуємо за розвитком ситуації і маємо вжити заходів щодо цього, аби КНДР більше не робила подібного», - зазначив Саджан.

Він додав, що Південна Корея поки не зверталася до Канади із запитом про допомогу.

«Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу КНДР... У рамках перегляду нашої оборонної доктрини ми мали дуже детальні розмови і продовжуватимемо їх, обговорюючи наші зобов'язання по NORAD та Північній системі попередження», - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в НАТО засудили останні випробування балістичних ракет КНДР.