На Донеччині зафіксовано понад 1600 вибухів, - ОБСЄ

Місія спостерігачів ОБСЄ констатує, що режим припинення вогню у Донецькій області порушується частіше, зафіксовано понад 1600 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії від 7 березня.

"Понад дві третини цих вибухів було зафіксовано в районах на схід і північний схід від Маріуполя", - заявили в ОБСЄ.

Зокрема, вибухи було зафіксовано у с. Сопине, Заїченко, Гнутове поблизу Маріуполя, а також у н.п. Горлівка, Дебальцеве, Ясинувата, Світлодарськ, Петрівське.

"У Луганській області СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню - 38 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою", - зазначено у звіті. Зокрема, йдеться про н.п. Золоте, Мирне та Успенка.

Також у місії зазначили, що озброєні чоловіки, особи яких не встановлено, двічі обмежували свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ у населених пунктах, які не контролюються українською стороною.

Нагадаємо, що волонтер Юлія Толмачова та її водій отримали поранення внаслідок обстрілу снайперами біля Зайцевого в зоні АТО.