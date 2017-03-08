На Львівщині 2017-й оголошено Роком Чорновола та Сліпого.

Відповідне рішення ухвалила вчора, 7 березня, Львівська обласна рада.

Депутати ЛОР доручили профільним департаментам облдержадміністрації (з питань культури, національностей та релігій та освіти і науки) розробити програму культурних та освітніх заходів з відзначення Року політика, лідера Народного руху України, голови Львівської облради першого демократичного скликання, політв’язня СРСР, діяча руху опору, Героя України В’ячеслава Чорновола (24.12.1937 – 25.03. 1999), якому цього року виповнилося б 80 років, та 125-річчя від дня народження Верховного архієпископа Львівського – предстоятеля Української греко-католицької церкви, багаторічного політв’язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого (17.02.1892 – 7.09.1984).

Районним, міським радам, також – радам об’єднаних громад рекомендовано на місцевому рівні запланувати, підготувати і провести відповідні заходи з належного вшанування пам'яті цих двох знакових для новітньої історії України особистостей.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів, фото з відкритих джерел