NASA опублікувало перші знімки блискавок, зроблені погодним супутником

NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.

Знімки були зроблені через три місяці після запуску супутника з мису Канаверал 19 листопада 2016 року.

Супутник GOES-16 оснащений системою GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостаціонарних картографування блискавок), яка може фіксувати всі види грозової активності, включаючи атмосферні розряди, що відбуваються між хмарами.

Отримані знімки дозволять з високою точністю прогнозувати поширення грозових фронтів, особливо над посушливими територіями, де удари блискавок часто призводять до виникнення пожеж.

Також супутник дозволить складати більш точні прогнози погоди для флоту і авіації.