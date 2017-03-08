НАТО стурбований намірами Косово створити власну армію

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про серйозну стурбованість намірами влади Косова перетворити Сили безпеки краю на повноцінну армію.

Про це йдеться у заяві Столтенберга за результатами переговорів з вищим керівництвом Косова.

"Сьогодні в розмові з Хашимом Тачі та Ісою Мустафою я висловив серйозну стурбованість союзників по НАТО з приводу недавньої пропозиції влади Косова щодо трансформації сил безпеки в Косова (KSF) в повноцінну армію без внесення змін до Конституції", – відзначив Столтенберг.

За словами очільника Альянсу він чітко дав зрозуміти, що діяльність такого характеру не варто здійснювати в односторонньому порядку, і закликав владу Косово залишатися в тісному контакті з Белградом".

Столтенберг також наголосив на тому, що у тому випадку, якщо влада Косова буде змінювати статус сил безпеки без узгодження з партнерами "НАТО доведеться переглянути свою співпрацю, зокрема в плані нарощування потенціалу".

Нагадаємо, що президент Косова звернувся до парламенту країни з пропозицією перетворити сили безпеки країни на регулярну армію.