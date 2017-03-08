ООН розкритикувала антиміграційну політику Трампа

ООН вважає, що антиміграційна політика президента США Дональда Трампа може призвести до масового ув'язнення людей у країнах, яких ця політика стосується, в тому числі дітей.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, передає Deutsche Welle.

Крім того, Аль-Хусейн під час щорічної промови до Ради з питань прав людини ООН у Женеві заявив, що колективні видворення іноземців зі США можуть порушувати міжнародне право.

За його словами омбудсмена, слід протистояти хвилі дискримінації та "дифамації стосовно цілих спільнот, таких як мексиканці та мусульмани" у США. Аль-Хусейн також засудив спроби Трампа "залякати або підірвати авторитет журналістів та суддів".

Нагадаємо, що Гаваї оскаржать у суді новий закон Трампа про мігрантів.