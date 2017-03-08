Польська компанія заблокувала монополізацію газопроводу OPAL росіянами

Польська нафтогазова компанія PGNiG заблокувала на рік проведення аукціонів на використання максимальних потужностей газопроводу OPAL - наземного відгалуження газопроводу “Північний потік”.

Це фактично не дозволило “Газпрому” монополізувати використання цього трубопроводу, заявив в середу під час прес-конференції голова PGNiG Пьотр Возняк, повідомляє Укрінформ.

“Нам вдалося заблокувати аукціони щодо використання газопроводу OPAL до березня-квітня наступного року. На цей газопровід не можна буде оголошувати аукціони на використання його потужностей на 15 років в обсягах більших, ніж це робилося донині. Нам вдалося заблокувати цю ініціативу росіян”,- заявив Возняк.

Він підкреслив, що PGNiG вимагає від Єврокомісії дій, які гарантуватимуть енергетичну безпеку ЄС і даватимуть рівні можливості доступу до цього газопроводу.

Нагадаємо, що Єврокомісія наприкінці жовтня ухвалила рішення, що дозволяє російському Газпрому збільшити обсяги постачання газу через "Північний потік" та німецький газопровід OPAL. Росіяни зможуть використовувати можливості OPAL на 80%, а якщо ніхто не викупить решту 20% можливостей, то й весь газопровід.

Уряд Польщі та PGNiG оскаржили у суді ЄС це рішення Єврокомісії, оскільки, на думку польської сторони, ця ситуація створює загрозу безпеці постачання газу до ЄС і породжує серйозні ризики для безпеки постачання газу для РП через залежність від одного джерела постачання газу з Росії. У суперечці з Єврокомісією на боці Польщі хоче виступити український “Нафтогаз” та український уряд. Натомість, на боці Єврокомісії у цій суперечці вирішив стати “Газпром”.