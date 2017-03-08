Польські транспортні компанії хочуть посилити присутність в Україні

Авіаперевізник LOT і залізнична компанія PKP Intercity хочуть посилити свою присутність в Україні, передає "Польське радіо".

Зазначається, що польський авіаперевізник LOT планує запустити нові рейси до Дніпра, Івано-Франківська, Вінниці і Рівного. Від канікул буде також запущено більше польотів до Львова.

Нині з Варшави до Львова є два рейси в день, а має дійти ще й третій.

Прес-секретар компанії LOT Адріан Кубіцький звертає увагу, що літаки з Польщі вже приземляються в п’яти аеропортах України.

Подібні ідеї мають також польські залізничники, які хочуть співпрацювати з Україною.

Зазначається, щоб розвивати залізничні сполучення з Україною PKP Intercity хоче використовувати систему автоматичної зміни ширини колії SUW 2000.

"Для цього потрібна згода Києва, проте є надія, бо співпраця з Україною, відколи "Укрзалізницю" очолив Войцєх Бальчун – розвивається добре", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що польська компанія заблокувала монополізацію газопроводу OPAL росіянами.