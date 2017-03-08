Порошенко підписав закон про співробітництво з Євроюстом

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції", прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції була підписана 27 червня 2016 року у Брюсселі. Метою Угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що набуття угодою чинності вдосконалить співробітництво між Україною і Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України і держав-членів Європейського Союзу.

"Укладення цього документа стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору", - зазначили у президентській прес-службі.

Компетентним органом для виконання положень цієї угоди в Україні визначається Генеральна прокуратура України.