РФ розгортає крилаті ракети, які загрожують безпеці НАТО, - генерал США

Заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США Пол Селва заявив, що Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування.

Про це Селва заявив на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил, передає DW.

За словами генерала, даний крок з боку РФ порушує "дух та мету" договору Москви і Вашингтона про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного президентами США і СРСР Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим у 1987 році у Вашингтоні та "загрожує безпеці НАТО".

"Сама система є загрозою для більшості наших об'єктів в Європі, і ми вважаємо, що росіяни навмисно задіяли її, щоб створити загрозу для НАТО і об'єктів у зоні відповідальності альянсу", - заявив Селва.

Заява генерала стало першим офіційним підтвердженням з боку американських військових, що даний крок Москви, про який ще в лютому повідомила газета The New York Times, дійсно мав місце, зазначає Reuters.

Також Селва заявив, що американське військове командування після обговорення з росіянами розгортання ними крилатих ракет у порушення Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) так і не побачили намірів Москви виконувати досягнуті домовленості, передає Укрінформ.

"Ми мали нараду з росіянами в межах роботи комітету двосторонніх консультацій, який функціонує в контексті підготовки нового Договору про СНО, висловивши заперечення щодо цього розгортання", - зауважив генерал.

Він підкреслив, що так і не побачив намірів Росії "повернутися до виконання" договору. Водночас, генерал зауважив, що тиск на РФ у цьому питанні з боку міжнародної спільноти і безпосередньо США є недостатнім.

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