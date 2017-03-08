Сенат Канади підтримав ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною

Верхня палата федерального парламенту Канади абсолютною більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у другому читанні, передає Укрінформ.

Згідно з повідомленням, за відповідне рішення проголосувало 102 сенатора (всього в канадському Сенаті 105 членів).

Перед остаточним голосуванням у третьому читанні документ повинен повторно отримати погодження профільного комітету, проте зазвичай цей етап проходить легко. Відповідно, фінальне голосування може відбутися вже наприкінці березня-початку квітня, зазначено в повідомленні.

Після затвердження Сенатом, наступним кроком з боку Канади на шляху до набуття чинності угоди стане його підписання генерал-губернатором.Проте, щоб Угода почала діяти, її має схвалити також парламент України.

Нагадаємо, нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів у лютому підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною в третьому і остаточному читанні.

З набуттям її чинності, Канада скасує мита на 99,9% українського імпорту. У свою чергу Україна також скасує 86% мита на імпорт з Канади, протягом 7 років привівши митну політику до паритету.