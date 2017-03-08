Сенатор Грем вважає неприпустимим скорочення фінансової допомоги США для України

На засіданні комітету Конгресу сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем запропонував виділити з федерального бюджету кошти на запобігання наслідків політики Росії щодо низки європейських країн, серед яких він назвав Україну, Польщу, Грузію та країни Прибалтики, передає УНН.

Дипломат заявив про те, що проти РФ необхідно застосовувати “м’яку силу”, одночасно фінансуючи формування демократії.

“Зрештою, демократія повинна бути нашою спільною метою. Демократичні країни не воюють один з одним”, - сказав Грем.

Також ним було зазначено, що скорочення обсягу фінансової допомоги Україні неприпустиме, навпаки, сам обсях повинен бути збільшеним.

У повідомленні наголошується, що, водночас, перед Держдепом стоїть завдання урізати витрати на інші країни мінімум на 37%.

Нагадаємо, що Держдеп підтвердив підтримку України у боротьбі з агресією РФ.