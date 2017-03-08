Сотні феміністок пройшлися маршем у Львові

Сьогодні, 8 березня, в Міжнародний жіночий день відбувся жіночий марш захисту їх прав. Організатором його виступила ГО "Феміністична майстерня".

Кілька сотень жінок зібралися під стінами Ратуші. До них також приєдналося кілька чоловіків.

Спочатку учасники мітингу вишикувалися вряд під Львівською міською радою із плакатами. На них були написи: "Я людина, а не репродуктивний орган", "Українським жінкам гідну оплату праці", "Моє тіло - моє діло", "Фемінізм це про права людини", "8 березня не свято - 8 березня день боротьби" тощо. Потім кілька дівчат на різних музичних інструментах а також кухонних приладдях почали видавати різні мелодії. Після цього розпочалися виступи феміністок не лише з України, а ще й з Білорусі та Росії.

"Для мене це дуже актуальна тема в сучасній Україні, де дискримінація щодо жінок є поширена у різних сферах і у різних формах. Одна із найбільш помітних форм дискримінації – на ринку праці. Коли ми маємо справу із прийомом на роботу професіоналок своєї справи, їх на співбесіді питають не про кваліфікацію, а про родинні плани, про народження дітей, і часто це стає причиною відмови у роботі. З іншого боку, дискримінація існує також на побутовому рівні, коли говоримо про розподіл обов’язків між чоловіками і жінками у родинних чи побутових питаннях. Тож Міжнародний день прав жінок – не втрачає своєї актуальності і такими заходами ми хочемо нагадати суспільству, що проблеми існують їх потрібно вирішувати" - розповіла у виступі дослідниця гендерних питань Оксана Кісь.

Окрім того виступаючі навели шокуючу статистику. Так виявляється, що у світі 2/3 всієї роботи виконують саме жінки, при цьому вони отримують лиш 1/10 доходу, володіють лише 1% світового багатства, а в Україні жінки отримують заробітною плату на 30% меншу, ніж чоловіки.

Опісля виступів сформувавши колону феміністки пройшлися центральною частиною міста вигукуючи різні гасла, зокрема: "Свобода, рівність, жіноча солідарність!".

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора