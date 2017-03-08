Справа MH17 – найбільший страх Кремля, - екс-депутат Думи Максакова

Найбільшим страхом і жахом Кремля є справа про збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг". Про це в інтерв'ю західним виданням Aftenposten розповіла екс-депутат Державної Думи від пропутінської "Єдиної Росії" Марія Максакова, яка втекла з Росії до Києва.

Вона зазначила, що керівництво Кремля чітко віддає собі звіт в тому, що ця трагедія ніколи не зникне сама по собі і буде постійно нависати над Росією, передає "Діалог.UA".

Керівництво РФ має пряме відношення до трагедії - західні аналітичні служби надали вичерпні докази, що "Бук" був доставлений на Донбас з території Росії, а в його управлінні могли брати участь лише кадрові російські військові, зважаючи на складність механіму.

Максакова нагадала, що кримінальне розслідування підірваного в 1988 році в результаті теракту "Боїнга" тривало протягом 15 років. Вона зазначила, що у керівництва Росії імунітет від судового переслідування є лише на момент перебування при владі, а, значить, вони будуть триматися за неї всіма силами.