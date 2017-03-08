США не знімуть санкції з РФ до повної деокупації Криму та Донбасу, – Держдеп

У Держдепі позитивно оцінили зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона з главою МЗС України Павлом Клімкіним і підтвердили, що санкції проти Росії тривають, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомив у вівторок на брифінгу в. о. прес-секретаря Держдепартаменту Марк Тонер, під час зустрічі з Клімкним обговорювалися "внутрішні питання, а також триваюча стурбованість щодо дотримання Мінських угод".

За його словами, "потрібна впевненість, що всі сторони виконують Мінські угоди, включаючи Росію".

"Держсекретар Тіллерсон підтвердив серйозну прихильність США (відносин) з Україною", - сказав дипломат.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалися на зустрічі введені санкції проти Росії, Тонер сказав: "насправді, що стосується санкцій, то вони залишаться доти, поки Росія не виконає те, що стосується і Східної України та Криму".

Нагадаємо, після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном Павло Клімкін розповів, що Сполучені Штати будуть послідовно продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, що Україна є одним з ключових партнерів США в регіоні і Сполучені Штати також будуть послідовно підтримувати Україну на шляху реформ.