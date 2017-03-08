У Кабміні пояснили причину пізнього звернення України до Гааги

Україна пізно звернулася в міжнародний суд ООН, тому що зобов'язана була пройти всю цю процедуру двосторонніх консультацій, для того, щоб мати право на звернення.

Про це повідомила віце-прем'єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.

"На жаль, ми бачимо недосконалість міжнародного права і з цим погоджуються, напевно, всі країни світової спільноти. Що ті інструменти, що ми маємо на руках з міжнародного права, вони є неповороткі і забюрократизовані", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона уточнила, що Росія на суді в Гаазі обвинувачує Україну в тому, що вона пізно звернулася в міжнародний суд ООН.

"А Україна не могла звернутись раніше через те, що вона зобов'язана була пройти всю цю процедуру двосторонніх консультацій, для того, щоб мати право на звернення в суд ООН", - пояснила віце-прем'єр.

Чиновниця каже, що "іншого міжнародного права немає, тому ми повинні максимально використовувати те, що є".

Нагадаємо, що Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни.