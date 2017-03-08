У Кабулі внаслідок нападу на військовий госпіталь загинуло 2 людей, ще 12 поранені

Вибухи і постріли прогриміли у середу в одному із районів Кабула, де розміщуються дипломатичні місії, коли бойовики, одягнені як лікарі, атакували найбільший військовий госпіталь в Афганістані.

Про це повідомляє AFP.

В результаті нападу на лікарню Сардар Дауд-Хана принаймні дві людини були вбиті і 12 поранені. В той же час місцеві чиновники повідомили, що медичний персонал все ще знаходиться в пастці у будівлі і надсилає у соцмережах повідомлення про допомогу.

Адміністратор лікарні розповів, що троє невідомих, одягнених у білі лабораторні халати, відкрили стрілянину після першого вибуху, який спричинив хаос всередині лікарні, що розрахована на 400 місць.

Принаймні, два інших гучних вибухи були чутні в той час як афганські спеціальні сили намагалися ліквідувати нападників.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, що недавно в Афганістані в результаті нападу талібів вбито 5 поліцейських, ще раніше вбили 12 поліцейських.