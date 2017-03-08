У ЗСУ налічується понад 50 тисяч жінок, - Порошенко

На сьогодні у лавах Збройних сил України проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Президент Петро Порошенко.

“Головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика. На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці”, - наголосив Порошенко.

Лише з початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій.

“Раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість займати більше військових посад - загалом їх вже більше 100! І ми не збираємося зупинятися”, - зазначив Президент.

“Україна пишається вашою непохитністю та сміливістю!”, - додав Глава держави, вітаючи жінок зі святом.