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У ЗСУ налічується понад 50 тисяч жінок, - Порошенко

8 березня, 2017 - 11:19
Фото з архіву "Дня"

На сьогодні у лавах Збройних сил України проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці.

Про це на своїй сторінці у  Фейсбуці написав Президент Петро Порошенко.

“Головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика. На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці”,  - наголосив Порошенко.   

Лише з початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій. 

“Раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість займати більше військових посад - загалом їх вже більше 100! І ми не збираємося зупинятися”,  -  зазначив Президент.

“Україна пишається вашою непохитністю та сміливістю!”, -  додав Глава держави, вітаючи жінок зі  святом.

Джерело: День
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