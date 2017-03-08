Україна і 5 країн Східної Європи закликали США допомогти у боротьбі проти РФ

Дипломати з шести країн Східної Європи, в тому числі чотирьох країн-членів ЄС, закликали американських сенаторів допомогти у боротьбі проти втручання Росії, в тому числі у протидії кібератакам.

Про це повідомляє Euractiv.

Міністр закордонних справ України, а також посли у Вашингтоні з Польщі, Грузії, Латвії, Литви та Естонії 7 березня перебували на слуханнях у Сенатському підкомітеті з асигнувань, які стосувалися російської активності в їхніх країнах.

"Поки Росія не піде з української землі, не повинно бути ніяких послаблень санкцій. У випадку загострення, вони повинні бути посилені", - сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Інші дипломати погодилися з цим, розповідаючи про зусилля своїх країн із зменшення залежності від російського природного газу для задоволення своїх енергетичних потреб.

"Ми дійсно думаємо про диверсифікацію", - сказав Петро Вільчек, посол Польщі у Вашингтоні.

Дипломати описали поведінку Росії як "гібридну війну", що поєднує кібератаки і пропаганду з силовими погрозами або застосуванням сили. Посол Грузії Давид Бакрадзе розповів про російські телеканали, які відмовляють грузин від підтримки зусиль країни щодо вступу в НАТО.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, голова підкомітету з питань іноземної допомоги, скликав ці слухання на тлі побоювань, що президент Дональд Трамп не зможе протистояти Москві і може скасувати санкції, введені після того, як Росія анексувала Крим.

Грем дав зрозуміти, що він підтримує продовження надання допомоги, назвавши це важливим кроком для безпеки США. "Чим спокійніше будете ви, тим безпечніше будемо почуватися ми", - сказав Грем.