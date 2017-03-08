Україна очікує від Гааги часових рамок, - Зеркаль

Передбачити терміни розгляду справи у Міжнародному суді ООН важко, водночас Україна очікує отримати від суду часові рамки, в яких вона готуватиме меморандум до розгляду справи.

Про це розповіла глава української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на брифінгу після завершення слухань у Гаазі, передає Укрінформ.

"Прогнозувати роботу дуже важко. Суд визначає свій розклад, зважаючи на свою завантаженість", - сказала вона.

Водночас, Зеркаль зазначила, що Україна сподівається, що їй нададуть строки, до якого періоду треба підготувати меморандум.

"На підготовку меморандуму зазвичай надається 6-8 місяців, зважаючи на складність меморандуму", - сказала вона.

Зеркаль відзначила, що вже зараз видно, наскільки об'ємні матеріали має підготувати українська сторона.

Вона також вважає, що Україна гідно представила свою аргументацію під час третього дня слухань у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН.

"Ми дуже гідно представили свою аргументацію. На жаль, у нас не було часу, щоб ми могли висвітлити всю ту брехню, яку ми почули вчора, але, я думаю, в нас ще буде нагода це зробити під час слухань по суті справи. І ми будемо готуватися до цього вже знаючи про те, що росіяни збираються нам закидати і як вони фальсифікують всі факти і події, які відбуваються як на сході України, так і в Криму", - сказала Зеркаль.

За її словами, Україна вже чула більшість озвучених Росією у суді заяв на переговорах.

Зеркаль також прокоментувала наслідки можливої відмови Росії виконувати тимчасові запобіжні заходи у випадку, коли суд задовольнить вимоги України.

"З приводу цього є дуже багато спекуляцій. Але насправді тут є питання щодо того, які ставить перед собою Росія завдання: чи ставить вона завдання бути в клубі країн, які дотримуються правил і встановлюють ці правила, чи вона переходить до країн-парій, які не дотримуються і не зважають ні на які правила. І ставлення до цих країн вже інше", - сказала вона.

Нагадаємо, що Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни.