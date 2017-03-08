Україна просить Міжнародний суд ООН захистити кримських татар

Українська сторона закликала Міжнародний суд ООН застосувати запобіжні заходу, які дозволять захистити кримських татар та українців у Криму.

Про це під час виступу в Гаагі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Українська сторона наполягає на нагальності прийняття судом рішення про застосування запобіжних заходів. Ми пересвідчилися з попередніх виступів у тому, що Російська Федерація підбурює дії, що призводять до порушення Конвенції про недопустимість фінансування тероризму. Ці дії вже спричинили непоправимі втрати. Моя країна зараз просить у суду запровадження запобіжних заходів. Не компенсації, не якихось рішень щодо відновлення суверенітету, а просить запобігти можливому погіршенню ситуації”, — заявила Зеркаль, додавши, що українська сторона просить суд застосувати запобіжні заходу, які дозволять захистити кримських татар та українців у Криму.

За її словами, Україна вже три роки страждає від несправедливих дій.

“Кримськотатарські (громади - ред.) стикаються у Криму з продовженням утисків та перешкодами діяльності їх організацій. Якщо запобіжні заходи не будуть застосовані, то ці громади будуть стикатися з новими утисками і буде піддаватися загрозі їхня культурна ідентичність. Саме тому Україна просить у суду допомоги шляхом застосування запобіжних заходів”, — сказала Зеркаль.

Нагадаємо, що Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни.