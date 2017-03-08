Україна робить все можливе для звільнення Сущенка, - Клімкін

Українське зовнішньополітичне відомство разом з іншими державними установами України докладають всіх зусиль для того, щоб прискорити звільнення журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно ув'язненого в Москві.

Це зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Укрінформ.

"Намагаємось задіяти всі важелі – і на міжнародних майданчиках, і на двосторонньому рівні, і за допомогою наших друзів", - зауважив глава міністерства закордонних справ України.

Він підкреслив, що для визволення Сущенка "безумовно, робиться все можливе". Окремо він поінформував про зусилля, спрямовані на забезпечення постійного доступу українських консулів до журналіста, "хоча би для того, щоб пересвідчитись, що у нього все гаразд".

У цьому зв'язку український міністр підкреслив: "Це для нас не просто пріоритет, а найголовніше питання".

Водночас, він повідомив, що завжди на міжнародних зустрічах щодо Мінської угоди порушує питання звільнення всіх українських заручників з російського полону. "Воно є частиною логіки "Мінська", це частина дорожньої карти. Звільнення заручників має бути невідкладним кроком. Це не повинно бути чимось віддаленим у часі", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що постійно наголошував на цьому, в тому числі на зустрічах у Вашингтоні.