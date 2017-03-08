Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни

Український МЗС ухвалив рішення передати в Міжнародний суд ООН все дипломатичні ноти, надіслані російській стороні після початку агресії РФ.

Про це повідомив у виступі в Гаазі один з адвокатів української сторони, американський юрист Давід Зіонц, пише "Європейська правда".

За його словами, Україна вирішила передати це листування, яке не є публічним, через неправдиві звинувачення з боку РФ про те, що Україна не надавала РФ конкретних претензій.

Нагадаємо, РФ передала в Гаагу частину дипломатичних нот, що надійшли з Києва.

"Пан Рогачов (представник РФ) каже, що Україна не надавала Росії конкретні випадки порушень. Він каже, що кожен документ містив лише загальні речі. Однак він не надав суду всі без винятку документи дипломатичного листування", - наголосив Зіонц.

"Ми не мали наміру завалювати суд такою кількістю документів. Але у відповідь на звинувачення, ми сьогодні передаємо суду всі інші ноти", - повідомив він.