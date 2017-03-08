Україна розповіла НАТО про хід справи проти Росії у Гаазі

Україна представила союзникам по НАТО свою правову позицію про розгляд справи у Міжнародному суді ООН щодо порушення Росією міжнародних конвенцій.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами засідання Комісії Україна-НАТО у серед у Брюсселі, передає Укрінформ.

«Я сьогодні поінформував союзників, що Україна зробила, які факти представила, на який розвиток подій ми очікуємо», - сказав Пристайко.

Він відзначив, що союзники по НАТО дуже високо цінують відкритість української сторони у питаннях інформування про реальний стан справ у протистоянні російській агресії.

«Усі союзники розуміють, що проблема навколо України – це не українська проблема. Це не лише війна з Україною. Це також стосується їх націй і усього Альянсу. Для більшості союзників, які думають, що вони захищені Альянсом і нічого робити не треба, наступає момент прозріння. Вони мають зрозуміти, що ця російська проблема не закінчиться в Україні», - наголосив заступник міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни.