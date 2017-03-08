Україна в Гаазі озвучила свої вимоги щодо РФ

Під час виступу в Міжнародному суді ООН українська сторона озвучила вимоги, які суд має застосувати щодо Росії, зокрема припинити фінансування тероризму на Донбасі, припинити обмеження прав кримських татар.

Про це під час виступу в Гаагі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Ми просимо щоб Російська Федерація припинила перекази грошей з своєї території, тренування персоналу або передачу озброєння, яке може нанести шкоду громадянам України та інші види допомоги так званим Луганській та Донецькій народній республіці. Російська сторона має припинити будь-яку матеріальну чи фінансову підтримку групи, яким надавалася така допомога.

Україна просить суд вдатися до наступних рішень відносно Росії:

Російська Федерація має припинити будь-які дії, що можуть сприяти продовженню порушення Конвенції про недопустимість фінансування тероризму і щоб під цю заборону потрапили всі організації, що підпорядковані або знаходяться під впливом РФ;

Росія має припинити дію закону про заборону діяльності кримськотатарського меджлісу, а також просимо суд вдатися до необхідних заходів для припинення викрадень кримськотатарських активістів, а також щоб російська сторона провела належне розслідування тих випадків, які вже сталися;

просимо суд звернутися до РФ з вимогою припинити дії, які перешкоджають застосуванню української мови в освіті в Криму”, — озвучила Зеркаль конкретні вимоги України в суді.

Нагадаємо, що Україна розкриє в Гаазі все своє листування з Москвою від початку війни.