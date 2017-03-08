Україна вдруге представить свої аргументи в Міжнародному суді ООН

У Міжнародному суді ООН 8 березня відбудеться третій день публічних слухань за позовом України до Росії.

У середу вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона.

Голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що українська сторона має відповідь щодо кожної позиції по фактах, викладених вчора росіянами.

"Аргументи російської сторони, викладені вчора, є достатньо добре підготовленими, хоч і будуються на хворобливій логіці. Видима частина – факти. Ваша реакція на вчорашні виступи РФ є красномовною – РФ і далі намагається триматися власної картини світу, яку сприймають дедалі менше людей", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

"Радники РФ виявились винахідливими юридичними гімнастами – аби представити цілісну позицію вони використали усі можливі і неможливі зачіпки, які подеколи суперечать самим собі. Складається враження, що жоден суд в світі і жодна норма права не забороняє Росії безкарно нищити людей. Це не так. І ми досить аргументовано це доведемо", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, російські дипломати 7 березня під час слухань у Міжнародному суду ООН у справі "Україна проти Росії" в якості доказів посилалися на поширювані Кремлем фейкові новини.