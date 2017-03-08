Українська збірна з біатлону завоювала "бронзу" етапу Кубка IBU

Збірна України з біатлону завоювала "бронзу" у змішаній естафеті етапу Кубка IBU в естонському місті Отепя.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Перше місце в естафеті посіла Німеччина, другою стала Норвегія. Наша команда відстала від переможців зі збірної Німеччини на 39,9 секунди. Результат німців - 1 година 14 хвилин 34,6 секунди. 2-ге місце у збірної Норвегії - 20,8 секунди відставання.

Зазначимо, що Кубок IBU - другий за значимістю турнір після Кубка світу.

До складу збірної України увійшли Віта Семеренко, Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.

Зазначається, що олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Віта Семеренко провела першу гонку після трирічної перерви.