Відомий митець намалював тисячі портретів воїнів АТО

Учора, 7 березня, в львівській галереї "Дзиґа" відкрилася виставка інстальованої графіки Влодка Кауфмана "Бесіда". В експозиції представлено кілька тисяч портретів чоловіка у касці. Усі вони зроблені на різних поверхнях - конвертах, трамвайних білетах, рецептах, квитанціях, марках чи просто клаптях паперу.

Як зізнався митець, він вже давно не робив авторських проектів.Але те, що він презентував, є найболючішим. Цей біль і перетворився у проект, який зараз є актуальним.

Проектом "Бесіда" Кауфман розмірковує про те, чим є війна, що таке армія, наскільки правдиву інформацію він отримує про події, що відбуваються на сході Україні і чи варто довіряти офіційним джерелам. Адже інформація, яка надходить від них, різниця від інформації, яку передають ті, що були чи є в АТО, чи волонтерять.

"Я зображую один і той самий персонаж, чоловіка у касці, чи то солдата, чи то добробатівця. Малюю щодня. Щоразу він є іншим. Щоразу зображення виходять як повідомлення інформбюро про загиблих, поранених та зниклих без вісті. Я малюю їх на усіх побутових папірцях, які є під рукою. Це є технологія, якою я користуюся і в інших проектах. Я використовую папір, який так чи інакше причетний до мене і містить щось мною пережите. Те, що я зображую, накладається на щось, що має стосунок до мене, до мого побуту, до мого життя. Часом зображення буває нечітким, буває неякісним. Зрештою як і та інформація, яку я отримую" - розповів Влодко Кауфман

Точної кількості зображень у "Бесіді" художник не знає. Каже, що їх приблизно така ж кількість, як кількість загиблих та поранених згідно зі статистикою. Проте уточняє, що точно невідомо, скільки є загиблих та поранених, невідомо скільки їх ще буде і невідомо, скільки він ще намалює.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора