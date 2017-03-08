Вінницькі "моржі" відзначили 8 березня святковим запливом

З нагоди жіночого свята на Вишенському озері відбувся костюмований заплив вінницьких «моржів». Жінки пірнали у воду у весняному вбранні, одягнувши святкові купальники та вінки. Організатором цього заходу виступив Вінницький оздоровчий клуб «Нептун».

Перед зануренням відбулася коротка урочиста частина, під час якої президент клубу Раїса Макієвська відзначила найактивніших любителів зимового плавання. А після святкового запливу учасники клубу «Нептун» визначили найкращих «моржів» цьогорічного зимового сезону.

«Уже традиційно 8 березня ми відзначаємо святковим запливом і закриваємо зимовий сезон моржування. Попри те, що сьогодні на вулиці плюсова температура, на озері збереглася крига і довелося прорубувати ополонку. Масового запливу не планували, але жіноча команда готова до купелі майже у повному складі, – каже Раїса Макієвська. – У когось може скластися враження, що «моржі» тільки пірнають у крижану купіль. Насправді, щоб «моржувати» треба всесторонньо займатися спортом. Влітку, наприклад, ми не відпочиваємо, а бігаємо, катаємося на велосипедах, роликах і обов’язково плаваємо, мінімум по півгодини щодня, бо справжнім вважається лише той «морж», який прокупався цілий рік без перерви».

Вінницький спортивний клуб «Нептун» діє уже понад 40 років. Нині він об’єднує 350 офіційно зареєстрованих любителів зимового плавання. Загалом у Вінниці в зимовий період моржуванням займається до 600 вінничан.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора